وزير الخارجية العراقي يتسلم أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد

قدم سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق ماثيو تويلر أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية، وذلك بعدما سحبت واشنطن موظفيها غير الأساسيين من العراق بسبب التوتر مع إيران.

من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد أن بغداد تعهدت "ضمان جميع الشروط اللازمة لنجاح مهمته"..حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق في وقت سابق على ترشيح ماثيو تويلر ليشغل منصب السفير الأمريكي لدى العراق، وسبق أن شغل تويلر الذي عمل سفيرا لبلاده في الكويت واليمن، مهمة دبلوماسية في سفارة بلاده في بغداد.