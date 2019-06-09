مقتل عشرة من العناصر الانقلابية خلال عملية نوعية نفذتها القوات اليمنية في «صعدة»

قتل عشرة عناصر تابعين لمليشيا الحوثي الانقلابية ، وأصيب آخرون؛ في عملية نوعية نفذتها "قوات النخبة " اليمنية ، اليوم الأحد، على مواقع تمركز المليشيا شمال مديرية "باقم" بمحافظة صعدة - شمال اليمن.

وصرح العميد الركن عبد الحكيم فاضل ، القائد العسكري في الجيش اليمني بمحور "أزال" لقناة "العربية" الإخبارية ، بأن وحدات من "قوات النخبة " نفذت عملية نوعية واسعة على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في آخر المناطق التي تسيطر عليها شمال "باقم" ، مما أسفر عن مقتل مقتل قرابة عشرة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين بجراح.

وأضاف أن الجيش نفذ العملية بإسناد جوي وبري من قوات تحالف "دعم الشرعية"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية "النوعية " تسهم في إضعاف قدرات المليشيا، وتسهل تقدم قوات الجيش.