قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب تعتمد على سعر البورصة والدولار، موضحًا أن سعره ارتفع عالميًا ، ولكن لانخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، انخفض سعره في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أنه كلما تحسن الوضع الاقتصادي، كلما انخفض سعر الذهب، ورغم ارتفاع أسعاره في الفترة الماضية، إلا أن هناك إقبال من المشتري لتحسن وضعه المادي.

وأردف أن الذهب في مصر يعد أحد أدوات حفظ الأموال، بالنسبة للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة، مشيرًا إلى أن سوقه سينتعش بانتعاش الحركة الاقتصادية، وارتفاع دخل المواطن المصري، وهو شئ متوقع عالميًا.

وواصل أن الذهب يحافظ على قيمة الأموال، ضاربًا المثال بشخص يحفظ ذهب منذ 10 سنوات قد يمكنه من شراء سيارة، في حين أن حفظ المال في شكلها الثابت يخفض من قيمته.