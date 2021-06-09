منظمة إغاثة تحذر من استبعاد ملايين اللاجئين من التطعيم ضد كورونا

أشارت منظمة "وورلد فيجن" (الرؤية العالمية) للإغاثة اليوم الأربعاء، إلى استبعاد نحو 80 مليون لاجئ من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال ماروين ميير، أحد المسؤولين بالمنظمة، اليوم قبل قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كورنوول ببريطانيا بعد غد الجمعة: "يتعرضون للتجاهل في الأغلبية العظمة من الدول".

كانت اليونان بدأت تطعيم اللاجئين لديها الأسبوع الماضي فقط، في حين استثنتهم بولندا تماما من حملتها للتطعيم ضد الوباء.

وأشار ميير إلى وجود أدلة في 20 دولة، من أصل 163 دولة، على وصول اللقاح لمخيمات اللاجئين.

وأوضح: "هذا أكبر من قومية اللقاحات".

ولا يزال خطر الاصابة بالفيروس في المخيمات المكتظة باللاجئين أعلى ثلاث مرات، على الأقل، من المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقى رؤساء دول وحكومات الدول السبع الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان)، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي، بعد غد الجمعة وحتى يوم الأحد، في منتجع كاربيس باي بكورنوول.

والمعركة ضد الوباء أحد القضايا الرئيسية على جدول أعمال القمة.