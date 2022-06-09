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تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، معرض "المعماريون الرواد عشرينيات القرن الماضي"، الذي ينظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة.

وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالاحتفاء برواد عشرينيات القرن الماضي، وذلك في السادسة مساء الأحد المقبل بمركز الهناجر للفنون.

ويتحدث المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز، عن معماريين عشرينيات القرن الماضي والتراث المعماري، كما تتحدث الدكتورة سهير زكي حواس أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن المعماريين الرواد والهوية المصرية.

ويتحدث المهندس الاستشاري سيف الله أبو النجا رئيس مجلس إدارة جمعية المعماريين المصريين عضو المكتب التنفيذي، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للمعماريين، عن القرن العشرين والتجمعات المهنية.

وتتحدث الدكتورة ماجدة مصطفى أستاذ مساعد قسم العمارة بالجامعة الأمريكية، عن التعليم المعماري خلال عشرينيات القرن الماضي.

وتدير الندوة الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.