راشفورد يرفض الانتقال لتوتنهام ويتمسك بالبقاء مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن أخر المستجدات المتعلقة بانتقال ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد إلى صفوف توتنهام خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن راشفورد قام برفض العرض المقدم له من قبل السبيرز، لرغبة اللاعب في الاستمرار مع الشياطين الحمر، وعلى أمل اقناع الهولندي إيريك تين هاج المدرب الجديد للفريق بالبقاء.

وأكملت الصحيفة أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام كان سيقوم بمساعدة راشفورد لاستعادة مستواه من جديد في حال إتمام الانتقال للفريق اللندني، لكن رغبة اللاعب هي البقاء وإقناع تين هاج بإمكانياته قبل البدء في محادثات تجديد العقد.

ولم يقدم راشفورد الأداء المتعارف عليه خلال الموسم الحالي حيث شارك راشفورد مع المان يونايتد في 13 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع استعداد إدارة الفريق في بدء محادثات تجديد التعاقد معه هذا الصيف