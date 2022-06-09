واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و114 ألفا و573 حالة، والوفيات إلى 4714 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و58 ألفا و736 حالة، والوفيات إلى 156 ألفا و635 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و139 ألفا و34 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و12 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و233 ألفا و319 حالة والوفيات إلى 141 ألفا و343 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و728 ألفا و720 حالة والوفيات إلى 83 ألفا و41 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و27 ألفا و524 حالة والوفيات إلى 6643 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 815 إصابة جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و989 ألفا و706 إصابات، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 3 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و395 حالة.

وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 2440 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و99 ألفا و603 إصابات مؤكدة، إلى جانب 3 وفيات، لتصل حصيلة الوفيات إلى 22 ألفا و330 حالة وفاة.

وسجلت الفلبين 252 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و692 ألفا و336 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 60 ألفا و456 حالة.

وسجلت أوغندا 124 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 165 ألفا و927 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3600 حالة.

وسجلت زامبيا 129 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 322 ألفا و919 مصابا لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 3988 حالة.

وسجلت صربيا 227 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و19 ألفا و706 مصابين ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 16 ألفا و96 حالة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 4500 إصابة و9 حالات وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 3 ملايين و487 ألفا و775 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و976 حالة وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 195 ألفا و962 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و 239 ألفا و238 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت تسجيل 1814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة 491 ألفا و777 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1067 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 175 ألفا و766 إصابة، و220 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الاسبوع الماضي.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 12 ألفا و436 إصابة جديدة؛ فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و783 ألفا و945 إصابة مؤكدة، كما سجلت 31 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 58 ألفا و36 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 23 ألفا و42 إصابة جديدة؛ فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 17 مليونا و589 ألفا و595 إصابة مؤكدة، كما سجلت 84 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 167 ألفا و253 حالة وفاة.

وفي مونتينيجرو، سجلت السلطات الصحية 49 إصابة جديدة، فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 237 ألفا و737 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات ألفين و721 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 341 إصابة جديدة، فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و911 ألفا و877 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالتي وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 65 ألفا و702 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 29 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و105 آلاف و546 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و 235 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفًا و952 حالة وفاة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألفا و217 حالة، والوفيات إلى 5651 حالة

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 792 ألفا و847 حالة والوفيات إلى 5651 حالة.