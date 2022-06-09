حاكم لوهانسك: احتدام القتال العنيف في سيفيرودونيتسك

تقول كييف إن القوات الأوكرانية تدافع بشراسة عن مدينة سيفيرودونتسك التي تتعرض لقصف متواصل من القوات الروسية.

وقال حاكم لوهانسك، سيرهي هايداي، في تصريحات بثها التليفزيون: "قذائف هاون ومدفعية ودبابات وضربات جوية... كل شيء يحدث هناك الآن". وأضاف: "لن يتنازل أحد عن أي شيء - حتى لو اضطر جنودنا إلى التراجع إلى مواقع أفضل تحصينا".

وتعد سيفيرودونتسك إحدى أكبر المدن التي ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية جزئيا في دونباس. وتوفر المدينة الصناعية أيضا مميزات استراتيجية بما في ذلك موقعها على نهر دونيتس.

وأشار إلى أنه نظرا للهجمات الضارية ، لم تعد أوكرانيا تستخدم خط السكك الحديدية بين باخموت وليسيتشانسك، وتم تغيير مسار الإمدادات إلى ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية عن سيفيرودونتسك في تقريرها اليومي: "إن تحقيق أي من الطرفين لمكاسب كبيرة في الـ 24 ساعة الماضية أمر بعيد الاحتمال".

وتواصل روسيا محاولة الهجوم على المدينة من ثلاثة اتجاهات مختلفة، رغم صمود الدفاعات الأوكرانية، بحسب تحليل لندن.

وفي الوقت نفسه، يتم توجيه ضربات جوية مكثفة ضد باخموت في دونيتسك وحول جنود أوكرانيا بالقرب من زولوتي في لوهانسك، وفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي قالت إن طائرات الهليكوبتر الروسية من طراز كيه إيه-52 شاركت أيضا في القصف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية منيت بخسائر فادحة في القتال الدائر في دونباس.

وذكر إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن كييف فقدت ما يربو على 300 مقاتل خلال ثلاثة أيام في معارك حول مدينة سفياتوهيرسك في دونيتسك وحدها. وتقع سفياتوهيرسك على بعد 80 كيلومترا غرب سيفيرودونتسك.

وأفادت موسكو أيضا بقصف مصنع دبابات في مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد ووقوع هجمات على مقرات القيادة الأوكرانية.

ولم يتسن التحقق من مزاعم الطرفين بصورة مستقلة.