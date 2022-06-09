 النيابة تحقق في مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة أحدهم بطلق ناري في حدائق القبة - بوابة الشروق
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النيابة تحقق في مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة أحدهم بطلق ناري في حدائق القبة

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 3:27 م

تباشر نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، التحقيقات مع 6 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية والبيضاء.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في الواقعة؛ تمهيدًا لسؤاله.

ترجع الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بطلق ناري بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين وهم 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات حول الجيرة تعدى على إثرها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، وإطلاق أحدهم عيار ناري من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابة آخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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