قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارًا من أمس، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى سجلت ْ36، وتصل اليوم إلى ْ38.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن معظم الكتل الهوائية المؤثرة على مصر جنوبية شرقية، موضحة أن امتداد المنخفض الجوي، وزيادة نسب الرطوبة، وزيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، عوامل تؤدي إلى طقس شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية، وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط.

وذكرت أن «ذروة ارتفاع الحرارة أيام الخميس والسبت المقبل، على مدار الموجة المستمرة 4 أيام»، قائلة إن نشاط الرياح خلال فترات المساء، يقلل نسب الرطوبة، ويؤدي إلى أجواء معتدلة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، تشهد تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أنها خفيفة وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

ولفتت إلى استمرار الأجواء الخاصة بارتفاع الحرارة ونشاط الرياح حتى يوم السبت المقبل، منوهة إلى أن العظمى تصل إلى 39 درجة على القاهرة نهارًا، وإلى 44 درجة على محافظات جنوب البلاد.

وذكرت أن درجة الحرارة المحسوسة يوم السبت، تكون أعلى من القيم المسجلة؛ بسبب ارتفاع الرطوبة وزيادة ساعات سطوع الشمس، معلنة أن الموجة الحارة تنكسر اعتبارًا من الأحد المقبل.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، في الفترة ما بين 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، وارتداء أي غطاء واقٍ للرأس خلال التواجد في الشارع، وتناول قدر كافٍ من السوائل والمياه، وارتداء الملابس البيضاء الفضفاضة القطنية، والتواجد داخل أماكن جيدة التهوية.