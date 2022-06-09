الداخلية التركية تطلق عملية جديدة ضد المسلحين الأكراد جنوب شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، إطلاق عملية جديدة، بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، بهدف مكافحة المخدرات والقضاء على مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني".

وأشارت الداخلية، في بيان، إلى مشاركة 1165 عنصرا من الدرك وقوات الأمن و75 فريقا عملياتيا في العملية، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأكدت الوزارة رصد 136 موقعا مخفيا في ريف الولاية خلال اليوم الأول من العملية، فضلا عن ضبط كميات من المخدرات والأسلحة والمواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.