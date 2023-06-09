عثر أهالي مركز الوقف بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، على مليون جنيه فكة بداخل منزل متسولة توفيت منذ عدة أيام، مخبأة داخل أجولة.

وتداول متسخدمو موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، مقطع فيديو لأسرة المتوفية بحوزتهم أجولة مليئة بالنقود الورقية والمعدنية تصل لنحو مليون جنيه، بداخل عشة كانت تعيش بها المتوفية وتدعى خيرية على عبد الجليل.

وقال عدد من أهالي مركز الوقف، إن المتوفية اعتادت التسول أمام المحال التجارية، وفي شوارع المدينة منذ سنوات طويلة، وكنت تسكن بمكان غير آدمى عبارة عن عشة، وعقب وفاتها منذ أيام وقام أهالى البلد على إنهاء كافة إجراءات الجنازة عن نفقتهم، وفوجئنا اليوم الجمعة، بعد دخول عدد من الأهالي مع أشقاء المتوفية للعشة التي كانت تسكنها بالعثور على مبلغ يقارب المليون جنيه.

وأثارت الواقعة حالة من التعجب الشديد لدى أهالي محافظة قنا الذين تفاعلوا مع الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحالة المتسولة والمبلغ المالي الذي عثر عليه بحوزتها.

وكشف أهالي مركز الوقف، أن المبلغ الذي عُثر عليه سوف يتم تقسيمه على أشقاء المتسولة المتوفية.