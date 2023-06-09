إستونيا تحظر دخول البطريرك الروسي كيريل إلى البلاد

أصدرت إستونيا قرارا بحظر دخول رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل.

وينضم البطريرك، الذي يعتبر متعاطفا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قائمة جديدة مؤلفة من 58 شخصية لم يعد مسموحا لها بدخول استونيا.

ووفقا لوزارة الخارجية في تالين اليوم الجمعة، يُعتبر الأشخاص الممنوعون من دخول البلاد، متواطئين أو متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

بينما تم الإعلان عن أشخاص آخرين على أنهم غير مرغوب فيهم، لإلقاء القبض على المعارض للكرملين، فلاديمير كارا مرزه، وإدانته في روسيا.

وفي أبريل، تم الحكم على كارا مرزه، المنتمي للمعارضة، بالسجن المشدد لمدة 25 عاما.

وقال وزير خارجية استونيا مارجوس تساكنا، موضحا القرار، إن "البطريرك كيريل واحد من أكبر الداعمين والمدافعين عن أيديولوجية بوتين".

وقال إنه "يبرر الحرب على أوكرانيا ويدعمها".

ويُنظر إلى رئيس الكنيسة دوليا بأنه من أشد أنصار الحرب في أوكرانيا التي أمر بها بوتين، ودافع عنها مرارا وتكرارا من قبل بما في ذلك في خطبه وعظاته .