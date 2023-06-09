الأرصاد: استقرار وتحسن الأحوال الجوية بدءًا من السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الخميس شهد ذروة التقلبات الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، أن التقلبات الجوية بدأت بارتفاع في درجات الحرارة نتيجة تحرك المنخفض الجوي تجاه المناطق الداخلية، موضحة أن القاهرة الكبرى سجلت العظمى 39 درجة مئوية؛ ما أدى إلى تطور السحب وسقوط الأمطار في أول ساعات المساء.

وأشارت إلى أن مصر غير معتادة على هذا الجو في مثل هذا الوقت من العام، وأنه من الوارد أن يكون نصيب مصر من التغيرات المناخية، مؤكدة أن ذروة الحالة الجوية بدأت تقل حيث انتقل تأثير المنخفض الجوي إلى السواحل الشمالية الشرقية، سلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج السويس، إلى جانب قلة فرص الأمطار على المناطق الغربية.

ونوهت أنه من المتوقع تشهد البلاد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، وتنخفض سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجة أو اثنين على القاهرة الكبرى التي ستصل إلى 36 درجة مئوية، مؤكدة أن فرص الأمطار ستقل غدًا وستكون موجودة على بعض المناطق في الجمهورية ولكن خفيفة وعلى فترات متقطعة.

ولفتت إلى أن الكتل الهوائية القادمة من أوروبا ستؤثر على مصر ما يشعر بانخفاض في درجات الحرارة، وتحسن بالأحوال الجوية، منوهة أن مصر ستشهد مزيد من التحسن والاستقرار في الجو يوم السبت المقبل، هذا إلى جانب عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.