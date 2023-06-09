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أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج لمباراتي التوقف الدولي في شهر يونيو الحالي.

وشهدت قائمة نسور قرطاج في توقف يونيو استدعاء محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي للمرة الأولى وغياب علي معلول، لاعب القلعة الحمراء، وثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري،

ويلتقي منتخب تونس مع غينيا الاستوائية يوم 17 يونيو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتقابل منتخب "نسور قرطاج" مع الجزائر وديا يوم 20 يونيو.

وجاءت قائمة تونس في توقف يونيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، إدريس عرفاوي.

خط الدفاع: علاء غرام، أسامة حدادي، ياسين مرياح، منتصر طالبي، يان فاليري، محمد دراجر، وجدي كشريدة، علي عبدي، مرتضى بن وناس.

خط الوسط: أسامة عابد، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، فراس بلعربي، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس عاشوري، هيكل شيخاوي، محمد الضاوي "كريستو"، حمدي العبيدي، عصام جبالي، هيثم جويني، أسامة بوقرة.