603 آلاف جنيه إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في شباك التذاكر أمس

حقق شباك التذاكر المصري أمس إجمالي إيرادات 603 آلاف جنيه، موزعة على 9 أفلام، كان المركز الأول فيها لفيلم «شوجر دادى»، الذي حقق أمس 263 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على صدارته لشباك التذاكر، ويصل إجمالى إيراداته على مدى أسبوعين إلى 4 ملايين و258 ألف جنيه.

وفيلم «شوجر دادى» الذى يناقش أزمة منتصف العمر، يشارك فى بطولته ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وحمدى الميرغنى، ومصطفى غريب، ومى الغيطى، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، والراقصة جوهرة، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

فى المركز الثانى جاء فيلم «يوم 13» محققا 176 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 7 أسابيع عرض إلى 28 مليونا و878 ألف جنيه.

وفيلم «يوم 13» يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عزالدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارا لم تكن فى الحسبان، ويشارك فى البطولة دينا الشربينى، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغنى، وأروى جودة.

وفى المركز الثالث جاء فيلم «بعد الشر»، محققا 66 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى 14 مليونا و982 ألف جنيه.

والفيلم بطولة على ربيع، الذى يجسد ضمن الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك فى البطولة ميرنا نورالدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومى فؤاد، وعمرو عبدالجليل، من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

المركز الرابع حصل عليه فيلم «رهبة»، حيث حقق 45 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته فى أسبوعين إلى مليون و364 ألف جنيه، وهو من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى، وثراء جبيل، ونسرين أمين، ومحمد لطفى، وسماء إبراهيم.

وجاء فيلم «هارلى» فى المركز الخامس، محققا أمس، 41 ألف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته خلال 7 أسابيع إلى 35 مليونا و611 ألف جنيه.

وفيلم «هارلى» الذى يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومى عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدراجات النارية، ويقوده ذكاؤه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.

وفى المركز السادس جاء فيلم «19 ب» محققا أمس، 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته في أول أسبوع عرض إلى 197 ألف جنيه، والفيلم من تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وبطولة سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وناهد السباعى، وفدوى عابد، ومجدى عطوان.

وأحداث الفيلم تدور فى ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضى أغلب يومه فى عزلة عن عالم الشارع الخارجى المجنون، حتى يجد نفسه مجبرا على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

وفى المركز السابع جاء فيلم «ابن الحاج أحمد»، محققا 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى 12 مليون و55 ألف جنيه.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، حول شاب بسيط يتورط فى مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التى تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده فى التصدى لكل الشخصيات الإرهابية التى تواجهه.

الفيلم إخراج معتز التونى، قصة عمرو سلامة، سيناريو وحوار أحمد محيى، ومحمد المحمدى، بمشاركة شادى أبوالسعود.

وجاء فيلم «مغامرات كوكو»، فى المركز الثامن محققا 710 جنيهات، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى 2 مليون و649 ألف جنيه.

الفيلم من بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالى، نانسى صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، ومن تأليف إيهاب ناصر، وإخراج اسماعيل فاروق.

وتدور الأحداث حول صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك دكتور فوزى (خالد الصاوى) المستشفى، ويدخل فى عداء مع كوكو (بيومى فؤاد)، فيما تظهر (شيرين رضا) بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية.

أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم «ساعة إجابة»، والذى حقق أمس 241 جنيه، ليصل إجمالى إيراداته على مدى 7 أسابيع إلى مليون و383 ألف جنيه.

الفيلم إخراج مصطفى أبوسيف، فكرة أحمد شيكو، وتأليف ورشة (ورق عنب) لكتابة السيناريو، وتدور أحداثه حول طفل فى الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة فى مواقف مثيرة، تتعرض حياته فى بعضها للخطر.

يشارك فى البطولة سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر.