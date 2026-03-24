سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يحذر من تعاون عسكري روسي-إيراني

حذر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة من أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران، بما في ذلك في مجال الطائرات المسيرة "يشكل تهديدا هائلا للأمن الدولي" في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال أندري ميلنيك أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن روسيا تقدم دعما استخباراتيا، يشمل صورا عبر الأقمار الاصطناعية وبيانات أخرى، لمساعدة إيران في استهداف الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة. وأضاف أن هناك أدلة كافية أيضا على أن روسيا، التي تنتج حاليا نسخة متطورة من طائرة "شاهد" المسيرة المصممة أساسا في إيران، بدأت بإرسال هذه الطائرات الهجومية إلى طهران.

ودعا ميلنيك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذا التهديد، مؤكدا أن إمدادات روسيا من الطائرات المسيّرة ستمكن إيران من مواصلة ضرب أهداف في أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن تزويد أوكرانيا بوسائل ضرب مواقع إنتاج الطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، إلى جانب دعمها في زيادة إنتاجها من الصواريخ بعيدة المدى "من شأنه أن يدعم الجهود الجماعية لإحلال السلام في الشرق الأوسط".