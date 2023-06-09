تقرير: تدهور صحة هانيبال نجل القذافي المسجون في لبنان

تتدهور صحة هانيبال القذافي، الابن الخامس للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في سجن لبناني بعدما دخل إضرابا عن الطعام، حسبما قال محاميه بول رومانوس في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.



ويقبع هانيبال في السجن في لبنان منذ 2015 فيما يتعلق باختفاء الزعيم الشيعي اللبناني البارز موسى الصدر.



وتشير تقارير إلى أن الصدر تم فقدانه خلال زيارة إلى لبيبا عام 1978 مع مرافقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين.



ولطالما نفت ليبيا تورطها في اختفائه.



وذكر محامي القذافي أن "الطبيب يفحص موكلي يوميا".



وأضاف رومانوس: "إلى جانب إضرابه عن الطعام، يعاني موكلي من آلام حادة في الحوض والعمود الفقري".



وأشار إلى أنه يعاني أيضا من صداع وآلام بالعضلات.



وأوضح رومانوس: "اشتد ألمه بمرور الوقت نتيجة لسجنه منذ ثماني سنوات، وعدم تعرضه لضوء الشمس والظروف التي يعيش فيها".



ولم تصدر لبنان تعليقا رسميا على الفور.



وتلقي حركة أمل الشيعية اللبنانية، التي ينتمي إليها الصدر، باللائمة على معمر القذافي في اختفاء الإمام.



وفي 2015، تم خطف هانيبال القذافي من سوريا المجاورة حيث أقام كلاجئ سياسي بعد الثورة التي أطاحت بوالده.



وتم تسليمه لاحقا إلى لبنان ويقبع في السجن منذ ذلك الحين.