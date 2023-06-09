أوكرانيا: لا يزال أكثر من 3300 منزل مغمور في المياه وإجلاء 2272 شخصا بسبب سد كاخوفكا

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، اليوم الجمعة، أنه نتيجة لتفجير روسيا لسد نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، لا يزال أكثر من 3300 منزل أوكراني مغمور بالمياه.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن كليمينكو قوله في خطاب بالفيديو: "لليوم الثالث على التوالي، تكافح أوكرانيا بأكملها مع عواقب الكارثة الناجمة عن هجوم القوات المسلحة الروسية على السد، وحتى الآن تم إجلاء 2272 شخصًا، و3375 منزلًا من مواطنينا ما زالوا غارقين".

وأضاف أن 62 مركبة مائية ومنقذين ومتطوعين شاركوا في إنقاذ أشخاص من إقليم منطقة أوستريف في خيرسون. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عملية إنقاذ الأشخاص من منطقة باشتانكا في منطقة ميكولايف مستمرة، موضحا أنه تم بالفعل إجلاء حوالي 800 مواطن من هناك.

وفي الساعات الأولى من يوم 6 يونيو الجاري ، فجر الجيش الروسي سد نوفا كاخوفكا، واعتبارًا من أمس الخميس، غمرت المياه 600 كيلومتر مربع من منطقة خيرسون.