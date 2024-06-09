21 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمناطق متفرقة في قطاع غزة

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استشهد 21 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية تأكيدها سقوط سبعة شهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في النصيرات ودير البلح.

وذكرت المصادر، أن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وسقط عدد من الشهداء والإصابات بعد قصف الاحتلال منزلا قرب محطة عكيلة في دير البلح، مع نسف مبانٍ سكنية في منطقة أبو العجين شرقي المدينة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بأن 4 شهداء وعدة إصابات وصلوا المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة كساب في حي الدرج بجانب عيادة الدرج وسط المدينة.

وأشارت المصادر إلى انتشال أربعة شهداء من قصف منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق الخربة ومصبح وعريبة في مدينة رفح.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية بأن مستشفى العودة استقبل 6 شهداء، و22 جريحا جراء تجدد القصف الإسرائيلي على وسط مخيم النصيرات ظهر اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.