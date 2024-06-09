اندلاع نيران في شمال إسرائيل جراء صواريخ من لبنان وحزب الله يصدر بيانا

نشرت وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في شمال إسرائيل، جراء صواريخ تم إطلاقها من لبنان.

وأفادت هئية البث الإسرائيلية "كان" باندلاع حريق في "مسكاف عام" في إصبع الجليل عقب إطلاق صاروخين مضادين للدروع، لافتة إلى أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في التعامل مع الحدث بسبب تنبيهات من إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اندلاع عدد من الحرائق في محيط كريات شمونة جراء سقوط عدد من الصواريخ.

وصدر عن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت بيانات عدة حول عملياته ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصا في بلدة عيترون مما أدى ‏إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت مبنى تابع ‏للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، مما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح".‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون، قصف ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2". ‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة الخيام، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية اليوم السبت مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بالأسلحة ‏الصاروخية". ‏

- "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصا في بلدة عيترون مما أدى ‏إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت مستوطنة ‏المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا".

- "‏استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎14:00‌‏ من بعد ظهر اليوم السبت، موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- "‏استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من صباح اليوم السبت، ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

- "شنت المقاومة الإسلامية ‏هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة".‏

- "بعد رصد وترقب ‏لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر اليوم السبت، وعند ‏تحرك مجموعة من جنوده داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية".‏