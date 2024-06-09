التوقعات الأولية: الاتحاد المسيحي يتصدر انتخابات أوروبا في ألمانيا يليه حزب البديل

كشفت التوقعات الأولية التي أجرتها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني بعد إغلاق مراكز الاقتراع أن الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) تصدر انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت اليوم الأحد، وأن حزب "البديل من أجل ألمانيا" جاء في المركز الثاني بعد الاتحاد المسيحي.

وجاء في المراكز اللاحقة وبفارق كبير (عن الاتحاد المسيحي) كل من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وحسب التوقعات، حصل الاتحاد المسيحي على ما يتراوح بين 5ر29% و30%، وحصل حزب البديل على ما يتراوح بين 16 و5ر16%، فيما حصل حزب شولتس على 14% والخضر على ما يتراوح بين 12 و5ر12% والحزب الليبرالي على 5%.

وحصل حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" اليساري المؤسس حديثا على ما يتراوح بين 5ر5% و6%.

يذكر أن البرلمان الأوروبي يضم 720 مقعدا منها 96 مقعدا مخصصا لألمانيا.

ووصل عدد الناخبين الألمان المدعوين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات إلى ما يقارب 65 مليون شخص، فيما يصل هذا العدد على صعيد الاتحاد الأوروبي إلى ما يقارب 360 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا سمحت لأول مرة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عاما بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وعلى عكس المعمول به في انتخابات البرلمانات المحلية والبرلمان الاتحادي في ألمانيا، لا يتعين حصول حزب ما على 5% على الأقل من الأصوات حتى يمكن تمثيله في البرلمان الأوروبي.