توقعات بتراجع شعبية أحزاب الائتلاف الحاكم الألماني في انتخابات البرلمان الأوروبي

عقب أكثر من عامين من تولي الحكومة في ألمانيا، من المتوقع أن تتراجع شعبية ائتلاف يسار الوسط الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للتصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. ويمكن لحوالي 360 مليون ناخب على مستوى الاتحاد الأوروبي الإدلاء بأصواتهم فيها على مدار أربعة أيام.

وبالنسبة للألمان سيكون هذا هو الاقتراع الأول والوحيد على مستوى البلاد بين الانتخابات العامة عامي 2021 و2025.

وأظهرت آخر استطلاعات رأي أجريت قبيل إجراء الانتخابات في ألمانيا حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه شولتس، على حوالي 15%، وهي نسبة أدنى بكثير من تلك التي حصل عليها الحزب خلال الانتخابات العامة التي جرت عام 2021 (7ر25%)، والتي ضمنت فوزه في الانتخابات.

ووفقا للاستطلاعات، فإن الآفاق ليست أفضل بكثير بالنسبة لشركاء شولتس في الائتلاف، حيث حصل حزب الخضر على حوالي 15% في الاستطلاعات، وهي أقل بكثير من نسبة 5ر20% المثيرة للإعجاب التي حققها في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت عام 2019. وحصل الحزب الديمقراطي الحر في الاستطلاعات على 5% فقط.

ووفقا للاستطلاعات، تُشكل نسبة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا 35% فقط من الأصوات.

وتصدر التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) استطلاعات الرأي فيما يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على نسبة 30%، وحصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على نسبة 14%.

وتظهر استطلاعات الرأي أيضا حصول حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" المؤسس حديثا على نسبة 7%. ويجمع الحزب الشعبوي بين السياسة الاجتماعية اليسارية والموقف المناهض للمهاجرين والمنتقد للاتحاد الأوروبي، ولم يتم اختباره بعد في صناديق الاقتراع.

وتشغل ألمانيا - وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الاتحاد الأوروبي - 96 مقعدا من أصل 720 مقعدا في البرلمان الأوروبي بحوالي 65 مليون ناخب مؤهل.

وتغلق مراكز الاقتراع في ألمانيا أبوابها عند الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي). ومن المتوقع صدور النتائج النهائية بعد الساعة 11 مساء.