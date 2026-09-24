بات نواف العقيدي، حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي، مهددًا بالغياب عن مباريات الأخضر في بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة الكويت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره الكويتي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمسابقة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، تعرض العقيدي لإصابة في مرفق اليد خلال المباراة، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية استمراره مع المنتخب خلال منافسات البطولة.

ومن المنتظر أن يخضع حارس المنتخب السعودي لفحوصات طبية شاملة، إلى جانب إجراء كشف دقيق لتحديد طبيعة الإصابة ودرجة تأثيرها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن قدرته على المشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العماني، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج «خليجي 27».