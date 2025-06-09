الرئيس عون: أمن لبنان واستقراره مرتبط بقوة مؤسساته الأمنية

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن أمن لبنان واستقراره مرتبط بقوة مؤسساته الأمنية وفعاليتها.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية عن عون قوله ، في الذكرى الرابعة والستين بعد المئة لتأسيسها التي تصادف اليوم ، "إننا نؤكد التزامنا بتقديم كل الدعم اللازم لقوى الأمن الداخلي، لتطوير قدراتها وتحسين أوضاع عناصرها".

وأضاف "إن قوى الأمن الداخلي ليست مجرد مؤسسة أمنية، بل هي رمز للتفاني والإخلاص في خدمة لبنان وشعبه.. تقف عناصر هذه القوى حارسة يقظة على أمن المواطنين وسلامتهم".

وأشار إلى أن قوى الأمن الداخلي واجهت " على مر السنين تحديات جمة، من محاربة الجريمة إلى حفظ النظام العام، ومن مكافحة المخدرات إلى حماية المنشآت الحيوية والإدارات والمؤسسات العامة ومقرات البعثات الديبلوماسية وغيرها ، وفي كل مرة، أثبتت هذه القوى أنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها".

وقال :" اليوم، وبينما نواجه تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة، تبقى قوى الأمن الداخلي مع شقيقاتها المؤسسات الامنية الأخرى، صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره ويحمي مواطنيه. إن تضحيات رجال ونساء هذه المؤسسة، وإخلاصهم في أداء واجبهم، يستحق منا كل التقدير والاحترام."

وأعرب الرئيس عون عن ثقته "أن لبنان سيبقى آمناً مستقراً بسواعد أبنائه المخلصين في قوى الامن الداخلي والقوى الأمنية كافة".