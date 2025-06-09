«اليونيفيل»: يجب انسحاب إسرائيل من مواقع احتلتها مؤخرا لإعادة الاستقرار لجنوب لبنان

قال الناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المخولة باتخاذ أي قرار يتعلق بوجود "اليونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكدًا عدم وجود أي نقاش بهذا الشأن حاليا.

وقال تيننتي، في حديث لقناة "الميادين" العربية التي تبث من بيروت، إن "أي نقاش حول مستقبل" اليونيفيل" منوط بمجلس الأمن الدولي"، مؤكّدا أنه "ليس هناك أي نقاش بشأن مستقبل اليونيفيل حاليا".

وأوضح أن "اليونيفيل تواصل عملها في جنوب لبنان، وتتعاون بشكل كامل مع الجيش اللبناني".

وأضاف: "ينبغي على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من النقاط التي احتلها في الجنوب اللبناني"، لافتا إلى أنّ "مجلس الأمن هو الجهة المخولة بتقييم الحاجة والجدوى من استمرار عمل قوات اليونيفيل".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، ويتطلب ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي احتلتها مؤخرا".

وأكد أن "الجيش اللبناني يلتزم بتنفيذ القرار 1701 وينتشر في المناطق المطلوبة وفق التنسيق القائم بينه وبين اليونيفيل".



يذكر أن " اليونيفيل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو، أغسطس 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز "اليونيفيل" وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.