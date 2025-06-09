السوداني: الحكومة العراقية تمكنت من إبعاد البلاد عن دائرة الصراع بالمنطقة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تمكنت من إبعاد العراق عن دائرة الصراع بالمنطقة، مشددا على دوره الريادي المهم عبر رئاسته للقمة العربية والقمة التنموية.

وقال "السوداني"، خلال زيارته إلى محافظة الأنبار والاجتماع مع زعماء القبائل هناك، إن "مواقف العراق تبنى على أساس مصالحه الوطنية، والاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف "نمتلك رؤية لأهم التحديات والمشاكل، ووضعنا لها الحلول في كل ملف، وإصلاحات هيكلية بكل قطاع وطرحنا مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، وعملنا على مشاركة الأصدقاء والأشقاء وفق رؤية لتشابك المصالح".

وأوضح أن "لدى محافظة الأنبار إمكانات وفرص عديدة، والحكومة قدمت دعما كبيرا للحكومة المحلية لإكمال المشاريع المتلكئة واستحداث مشاريع جديدة بينها استثمار الغاز بالأنبار في سلم أولويات الحكومة، ووجهنا بإكمال مشروع حقل عكاز الغازي الذي سيؤمن الوقود لمحطة الأنبار الغازية 1600 ميجاوات".

وفي 22 أبريل عام 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون حول مشروع "طريق التنمية".

والمشروع عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.