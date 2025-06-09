أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية كثفت جهودها خلال أيام عيد الأضحى ونظمت عدة حملات نظافة مكبرة استهدفت رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين الرئيسية؛ لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والأحياء

وأضاف محافظ أسيوط، أن فرق العمل التابعة للوحدات المحلية نجحت في رفع نحو 930 طنًا من المخلفات والقمامة خلال عطلة العيد بمختلف مناطق المحافظة، والبالغ عددها 13 مركزًا وحيًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس الجهود الضخمة التي بذلت، خاصة في ظل زيادة معدلات تولد المخلفات خلال المواسم والأعياد.

وأوضح المحافظ، أن خطة النظافة خلال العيد شملت تنفيذ أعمال الكنس اليدوي والآلي، وتجريد الشوارع، ورفع التراكمات من نقاط التجمع والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ووجهت حملات نظافة مكبرة إلى الأحياء الحيوية والأسواق ومحيط المساجد والكنائس والحدائق العامة؛ لضمان تقديم خدمة تليق بأهالي أسيوط خلال العيد.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر، على أن جهود النظافة لم تقتصر فقط على رفع القمامة، بل شملت أيضًا صيانة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار وتجميل الميادين والجزر الوسطى، بما يعكس حرص المحافظة على إظهار وجهها الحضاري والبيئي، خاصة في المناسبات الرسمية والدينية.

وأشاد المحافظ، بالجهود التي بذلها العاملين في قطاعات النظافة، والذين واصلوا العمل على مدار الساعة بدون أجازات لضمان رفع أي مخلفات أولًا بأول.

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة ساهمت في الحد من أي تراكمات قد تسيء للمظهر العام أو تؤثر على الصحة العامة.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في دعم هذه الجهود وتطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن بيئة صحية ومستدامة تليق بأبناء أسيوط.