قناة جديدة تعلن بث مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح المونديال

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أعلنت قناة جديدة بث مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي، فجر يوم الأحد القادم، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأعلنت قناة إم بي سي أكشن نقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على الهواء مباشرةً، لتصبح ثاني القنوات الناقلة لتلك المواجهة بعد قناة إم بي سي مصر.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.