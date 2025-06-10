إيران: الضربات الصاروخية ضد إسرائيل ستصبح أكثر دقة بعد المعلومات الأخيرة حول المنشآت النووية الإسرائيلية

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الاثنين، أن البيانات التي حصلت عليها إيران حول المجال النووي الإسرائيلي ستسمح لطهران بضرب المنشآت النووية الإسرائيلية المخفية في حال تعرضها لهجوم إسرائيلي.

وجاء في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "إن الوصول اليوم إلى هذه المعلومات واستكمال الحلقة الاستخباراتية والعملياتية، قد مكن مجاهدي الإسلام من الرد الفوري على أي اعتداء محتمل من قبل الكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، من خلال استهداف منشآته النووية السرية، وكذلك الرد بالمثل على أي عمل تخريبي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية، بشكل دقيق ومتناسق مع نوع الاعتداء".

وفي نفس السياق، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن الضربات الصاروخية ضد إسرائيل ستصبح أكثر دقة بعد المعلومات الأخيرة حول المنشآت النووية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إيران تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية نوعية ضد إسرائيل، أسفرت عن الحصول على "كمية كبيرة من الوثائق الاستراتيجية"، وصفها بأنها "كنز ثمين من المعلومات الأمنية والنووية والعسكرية".