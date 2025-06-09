طائرات مسيرة تلقي سائلا أبيض مجهولا على السفينة مادلين المتجهة إلى غزة

المسيرات تحلق فوق السفينة في أجواء توتر بين المتضامنين في عرض البحر الأبيض المتوسط



حلقت طائرات مسيرة، فجر الاثنين، فوق السفينة "مادلين" التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة، وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن السفينة.



وجاء ذلك بينما واصلت السفينة الإبحار في عرض البحر الأبيض المتوسط، في محاولة للوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، وسط تحذيرات من اعتداءات إسرائيلية.



وتسبب تحليق المسيرات وإطلاق السائل بحالة من القلق والتوتر بين المتضامنين على متن السفينة، دون أن يتضح على الفور طبيعة المادة التي ألقيت أو الهدف منها.



ووفق إفادات من المتضامنين على متن السفينة، فإن صوت المسيرات كان مسموعا بوضوح، وكانت تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا فوق السفينة.



وفي وقت متأخر من مساء الأحد، اقتربت زوارق مجهولة يرجح أنها إسرائيلية من السفينة التي تقل ناشطين.



وقال الناشط البرازيلي ثياغو أفيلا، في إيجاز صوتي من على متن السفينة عبر تلغرام: "مرحباً بالجميع، أود أن أقدّم تحديثاً، للأسف، كان الإنذار الذي أطلق قبل قليل إنذاراً كاذباً".



وأضاف: "ظهرت أضواء كثيرة تحيط بقاربنا في الوقت نفسه، وقد بدت وكأنها تحاصرنا، لكنها واصلت طريقها في النهاية، ربما كانت سفناً تابعة للجيش الإسرائيلي، لكننا غير متأكدين، على كل حال، غادرت منذ لحظات".



وفي وقت سابق، أفاد متضامنون عبر بث مباشر بأن صفارات الإنذار دوت على متن السفينة، تحذيراً من اقتراب الزوارق الحربية الإسرائيلية.



ووفق شهادات من المتضامنين، اقتربت من السفينة 5 زوارق إسرائيلية.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عبر منصة "إكس" أن السفينة "مادلين"، التي أبحرت من إيطاليا في محاولة لكسر الحصار، اجتازت بالفعل مناطق قبالة السواحل المصرية وتواصل اقترابها من القطاع.



وأكدت اللجنة أن السفينة تتعرض حاليا لتشويش إسرائيلي اعتبرته "خطيرا"، محذرة من أن أي اعتداء على السفينة وسط المياه الدولية سيمثل "جريمة حرب".



من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.



كما أفادت القناة "12" العبرية الخاصة أن السلطات الإسرائيلية أتمّت استعداداتها لاعتراض السفينة وسحبها إلى ميناء أسدود على البحر الأبيض المتوسط.



وتقل السفينة "مادلين" حاليا 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.



وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في الثاني من مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.