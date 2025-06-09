نائب أردوغان يدين هجوم إسرائيل على السفينة مادلين بالمياه الدولية

• جودت يلماز أكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في جميع المجالات

أدان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية على السفينة "مادلين" التي كانت متجهة لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح يلماز في منشور على منصة إكس، الاثنين، أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يرد بالشكل اللازم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال في هذا الصدد: "إدارة نتنياهو التي تتجاهل القيم الإنسانية والقانون وتضيف جرائم جديدة إلى جرائمها، تعرقل المساعدات الإنسانية، ويجب أن تتلقى الرد اللازم من المجتمع الدولي".

وأضاف: "ننتظر أن يتم وقف إطلاق النار في أقرب وقت، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق حل الدولتين الدائم".

وأكد نائب الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم في جميع المجالات.

وختم منشوره قائلا: "سينتصر الشعب الفلسطيني وقيمه الإنسانية، اللذان أثبتا مقاومة تاريخية، وسياسات القمع والإبادة الجماعية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية محكوم عليها بالفشل أمام تحالف الإنسانية".

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي السفينة "مادلين" التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

وسبق الاقتحام، بث مباشر للمتضامنين من على متن السفينة، أفادوا خلاله بأن زوارق إسرائيلية كانت تحيط بها، بينما كان جنود إسرائيليون يطالبون المتضامنين برفع أيديهم.

كما حلقت طائرات مسيرة إسرائيلية فوق السفينة قبل اقتحامها وألقت سائلا أبيض مجهولا، وفق ما أظهر بث مباشر من على متن السفينة.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تدخل المياه الإقليمية خلال ساعات.

وكانت السفينة "مادلين" تقل 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.