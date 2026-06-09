السنغال تواجه تدقيقا جديدا في ديونها في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية من أن المالية العامة للسنغال تتعرض لضغوط، وأن عدم الحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي سيزيد المخاوف بشأن آفاقها.

وقالت ذهبية جوبتا، رئيسة قسم أبحاث الائتمان في الأسواق الناشئة، في مقابلة أجرتها مع تلفزيون "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء: "لديهم احتياجات تمويلية ضخمة للغاية".

وأضافت: "إذا لم يحصلوا على برنامج من صندوق النقد الدولي، فقد يثير ذلك المزيد من التساؤلات بشأن التمويل طويل الأجل".

ومن المقرر أن يزور وفد من البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، داكار الأسبوع المقبل لمناقشة برنامج جديد، بعد أن علق البنك تسهيلات سابقة بقيمة 8ر1 مليار دولار في عام 2024، بعد اكتشاف مليارات الدولارات من الديون الخفية.