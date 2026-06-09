إندو: نريد تحقيق إنجاز في المونديال لم تشهده اليابان من قبل

أوضح واتارو إندو، قائد منتخب اليابان لكرة القدم، أن فريقه لديه آمال كبيرة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال نجم خط الوسط المدافع: "سوف نبذل قصارى جهدنا بكل فخر وشغف لتحقيق إنجاز لم نشهده من قبل في تاريخ كرة القدم اليابانية".

وأمضى نجم ليفربول الإنجليزي وزملاؤه قرابة ساعة في تدريب مفتوح، إذ ركضوا حول أرضية ملعب جيوديس بارك، معقل فريق ناشفيل، الناشط بالدوري الأمريكي، بعد وصولهم في وقت سابق من يوم أمس.

وتستضيف مدينة ناشفيل منتخب اليابان قبل أن يستهل مشواره في كأس العالم يوم الأحد المقابل بمواجهة منتخب هولندا في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالمونديال.

وحضر أكثر من 5000 مشجع التدريب المفتوح، وبينما سافر بعضهم من اليابان، جاء آخرون من ميشيجان وأتلانتا وأوستن في تكساس، لمشاهدة منتخب الساموراي الأزرق.

واختتم منتخب اليابان تدريبه الذي استمر قرابة ساعة بتبادل اللاعبين الهدايا مع المشجعين.

وتشارك اليابان في كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي، وتطمح لتجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة على التوالي.

وكان منتخب اليابان باغت منتخبي ألمانيا وإسبانيا بعدما تغلب عليهما في اثنتين من أكبر المفاجآت في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر عام 2022.

وتبدو الخطوة التالية هي تجاوز دور الـ 16 في المونديال بعد الإقصاء بركلات الترجيح في النسخة الماضية على يد منتخب كرواتيا، الذي وصل لاحقًا إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022.

وشهد منتخب اليابان طقسًا مشابهًا لطقس ناشفيل، حيث هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قبل تدريبه المفتوح، مما أدى لأجواء رطبة تحت أشعة الشمس الحارقة.

وقال حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي إنه يفضل ناشفيل كمدينة مضيفة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يمثل الطقس أي مشكلة بالنسبة لفريقه.

أوضح سوزوكي: "تدربنا في المكسيك، وكان الجو حارًا للغاية.. لذا أعتقد أن الطقس هنا في الولايات المتحدة حار أيضا، لكننا الآن نستعد لذلك".