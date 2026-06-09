أزمة الطاقة ترفع فاتورة الوقود لشركات الطيران الأمريكية 78% خلال عام

أنفقت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 6 مليارات دولار على وقود الطائرات في أبريل، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استخدامها كمية وقود أقل بقليل، وفقا لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، حذرت أكبر منظمة تجارية عالمية لصناعة الطيران من أن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة قد يؤدي إلى خفض أرباح القطاع إلى ما يقرب من النصف في عام 2026.

ومنذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، ظل جزء كبير من حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط يجاور إيران، متوقفا فعليا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط ووقود الطائرات.

وفي محاولة لاحتواء التكاليف، رفعت شركات الطيران حول العالم أسعار التذاكر والرسوم الإضافية، وقلصت بعض المزايا الأخرى، كما ألغت رحلات أو خفضت جداول التشغيل.

ووفقا لمكتب إحصاءات النقل الأمريكي، أنفقت شركات الطيران الأمريكية نحو 5ر6 مليارات دولار على الوقود في أبريل، مقارنة بحوالي 6ر3 مليارات دولار قبل عام. وبلغ استهلاك الوقود خلال الشهر 573ر1 مليار جالون، بانخفاض طفيف عن 575ر1 مليار جالون في الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت هذه الأرقام بالتزامن مع إصدار الاتحاد الدولي للنقل الجوي تقريرا يوم الأحد توقع فيه أن تحقق شركات الطيران حول العالم صافي أرباح مجمعة قدرها 23 مليار دولار في عام 2026، وهو مستوى أقل بكثير من توقعاته السابقة البالغة 41 مليار دولار، وأدنى أيضا من أرباح عام 2025 التي بلغت 45 مليار دولار.