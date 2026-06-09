أويارزابال: الثقة والواقعية مفتاح قوة إسبانيا في كأس العالم

أكد ميكيل أويارزابال، مهاجم منتخب إسبانيا أن فريقه جاهز للمنافسة على لقب بطولة كأس العالم 2026.

وقال قائد ريال سوسييداد انه يعيش فترة جيدة على المستوى البدني والفني، مشيرًا إلى أن المشاركة المنتظمة مع ناديه عززت من ثقته وانسجامه مع زملائه في المنتخب، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه الدولي.

كما أوضح أن وجوده في كأس العالم يمثل إنجازًا شخصيًا مهمًا بالنسبة له، خاصة بعد غيابه عن النسخة السابقة بسبب مشاكل بدنية.

وشدد المهاجم الإسباني على أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة خلال البطولة، محذرًا من خطورة أي خطأ في دور المجموعات، رغم أن النظام قد يبدو في ظاهره أقل تعقيدًا.

كما أكد أن الثقة والواقعية هما مفتاح قوة منتخب إسبانيا، إلى جانب روح المجموعة التي تجمع بين الأساسيين والبدلاء.

ويؤمن أويارزابال بأن النجاح الجماعي يظل أهم من الإنجازات الفردية، مشيرًا إلى أن المشاركة في كأس العالم بحد ذاتها تمثل قيمة كبيرة لأي لاعب.