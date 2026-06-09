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قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، لجلسة 24 يونيو الجاري لاستكمال إعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة.

وكان الدكتور شوقي سعيد المرشح السابق بدائرة مركز المحلة قد أقام طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز كل من إبراهيم الديب وعمرو السعيد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، وإعادة الانتخابات بدائرة المحلة الكبرى.