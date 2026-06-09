آبل تكشف عن سيري بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة بعد تأخير طويل

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كشفت شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا يوم الاثنين عن "سيري إيه آي"، وهو إصدار معاد تصميمه طال انتظاره من مساعدها التفاعلي، والمدعوم بتقنيات "آبل إنتليجنس".

وأصبح المساعد الجديد متاحا فورا لاختبارات المطورين، على أن يُطرح بنسخة تجريبية (بيتا) في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت آبل قد أعلنت لأول مرة عن النسخة المطورة من "سيري" خلال مؤتمر المطورين العالمي في يونيو 2024. وفي مايو 2025، أعلنت الشركة تأجيل إطلاق البرنامج.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت آبل على تسوية بقيمة 250 مليون دولار في دعوى قضائية بالولايات المتحدة اتهمتها بتضليل مشتري هواتف آيفون بشأن تأخر ترقيات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب التسوية، لم تعترف الشركة بارتكاب أي مخالفات.

ويهدف "سيري" المطور إلى تقديم فائدة أكبر للمستخدمين، إذ يمكنه الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والعمل عبر تطبيقات مختلفة على أجهزة آبل.