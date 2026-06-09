عموتة يتفوق على 5 مرشحين في سباق تدريب الأهلي

تسعى إدارة النادي الأهلي لحسم التعاقد مع المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل بدء الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل، قبل نهاية الشهر الجاري.

وحدد ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المُكلفان بإدارة شئون قطاع الكرة في الأحمر، نهاية الأسبوع الجاري، موعدًا لحسم التعاقد مع المدرب الجديد، وذلك بعد النجاح في فسخ التعاقد مع ييس توروب.

واقترب الحسين عموتة، المدير الفني الأسبق للوداد المغربي، ومنتخب الأردن، من تولي القيادة الفنية للأهلي، بعدما أتم اتفاقه على جميع تفاصيل التعاقد مع إدارة الأحمر، خلال الساعات الماضية.

وكانت إدارة الأهلي قد وضعت قائمة مختصرة تضم عدة مرشحين لتدريب الفريق، خلفًا للدنماركي، ييس توروب، ومن بينهم الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، الذي أعلن مغادرته بشكل رسمي صفوف الفريق، بنهاية الموسم المنصرم، على إثر نهاية عقده.

كما تواجد في القائمة المختصرة لتدريب الأهلي، عدد من المدربين الأوروبيين الآخرين، الذين لم يسبق لهم العمل في الدوري المصري، وفي مقدمة هؤلاء، الهولندي، مارك فان بوميل، الذي قطعت إدارة الأحمر شوطًا كبيرًا في المفاوضات معه، خلال الأيام الماضية، وكذلك الألماني، روجر شميدت، والبرتغالي، برونو لاج.

كما وضعت إدارة الأهلي في حساباته عددًا من المدربين العرب، وتحديدًا من المغرب، حيث برز اسم، وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، نظرًا لخبراته الكبيرة في قارة أفريقيا، خصوصًا أن سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا، كما وصل لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، إلا أن عموتة، نجح في التفوق عليهم جميعًا.