ترامب: الولايات المتحدة لن تتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني في واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته لن تتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروتش، مشيرًا إلى أنه سيدعو الحكومة البريطانية الجديدة إلى تغيير سفيرها في الولايات المتحدة.



وكتب ترامب على موقع تويتر اليوم الاثنين: "لا أعرف السفير لكنه ليس محبوبا أو مقبولا داخل الولايات المتحدة، لن نتعامل معه مجددا".



كما استغل ترامب هذه الفرصة لشن هجوم على رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي بسبب تعاملها مع قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مجددا الانتقادات التي وجهها إليها في الماضي لكنه امتنع على ذكر ذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا.



وقال ترامب "يا لها من فوضى تسببت فيها هي ونوابها، قلت لها ما الذي يجب أن تفعله، لكنها قررت سلوك الطريق الآخر".



كان تسريب حديث قد أشار إلى أن السفير البريطاني داروتش انتقد ترامب في برقيات إلى لندن، كما انتقد البيت الأبيض وقال أنه لايؤدي عمله كما يجب ، وأن الرئيس لديه مدى انتباه قصير.



وكان ترامب قد انتقد داروتش من قبل وألمح إلى رغبته في جود سفير بريطاني مؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد فترة وجيزة من انتخابه، أشار ترامب إلى أنه يفضل نايجل فاراج.