قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ترخيص العائمة النيلية «جولدز جيم» بكورنيش النيل في الدقي، التي تعرضت للغرق أمس، انتهى في 2016.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الوزارة صرحت لأحد المواطنين باستخدام هذه العائلة قانونا، ثم قام بتأجير الدور الأرضي للشركة الوطنية العربية.



وتابع أنه جرى مؤخرًا أعمال صيانة وتعديلات للأرضيات، أدت إلى حدوث كسر في قاع العائمة؛ لذلك تسربت المياه للدور الأرضي بارتفاع 6 أمتار، مشيرًا إلى إصدار قرار إزالة للعائمة برقم 112 لسنة 2018 لمخالفة اشتراطات الترخيص.



وأوضح أن الوزارة مسؤولة عن المرسى وليس عن العائمة ذاتها في إطار مسؤوليتها عن تأمين وحماية جوانب النيل، لكن إدارة العائمة التي تحمل رخصة ملاحية سارية حتى 3 أبريل 2020، صادرة من إدارة الماحة الداخلية بمحافظة الجيزة، ليس من اختصاصها.



وشهد كورنيش النيل بالدقي، أول أمس الأحد، حادث غرق أجزاء من باخرة نيلية بعد تسرب المياه بداخلها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وإنقاذ العاملين بالداخل.