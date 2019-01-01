إندونيسيا تعيد إرسال حاويات نفايات إلى دول غربية لاحتواءها على مواد مخالفة

أعلنت إندونيسيا اعتزامها إعادة إرسال 49 حاوية نفايات مرة أخرى إلى دول غربية، بعدما تبين احتواءها على مواد مخالفة منها البلاستيك.

وأوضحت إدارة الجمارك العامة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم إعادة الحاويات الموجودة بميناء "باتام" القريب من سنغافورة إلى أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهونج كونج بعدما تبين احتواءها على حفاضات أطفال ومواد بلاستيكية وغيرها.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس هيئة الجمارك بأحد مواني مقاطعة جاوة الشرقية أنه تم استقبال 8 حاويات نفايات من أستراليا الشهر الماضي احتوت على حفاضات أطفال وزجاجات بلاستيكية فيما كان من المفترض أن تحتوي على مخلفات ورقية فقط.

يشار إلى أن الصين منعت استيراد النفايات البلاستيكية، ما أدى إلى تزايد وتيرة إرسالها إلى دول جنوب شرق آسيا.