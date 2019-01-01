بوتين: لا حاجة لفرض عقوبات على تبلّيسي احتراما للشعب الجورجي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لفرض عقوبات على تبلّيسي، "احترامًا للشعب الجورجي".

وأضاف بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "يتم شحن الشعب الجورجي بالمشاعر المعادية لروسيا من جانب أشخاص لا يعرفون التاريخ، كما أنهم يلحقون الأذى ببلدهم في النهاية".

وأكد أنه لا يجد ضرورة لإقامة دعوى جنائية ضد الصحفي الجورجي الذي أساء إليه، في الوقت الذي تزداد فيه العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين سوءًا.

وكان مجلس الدوما "النواب" الروسي قد أصدر - في وقت سابق اليوم - بيانًا أوصى فيه الحكومة الروسية بالنظر في جدوى تطبيق تدابير اقتصادية خاصة ضد جورجيا وتقديم مقترحات ذات صلة إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وأدان النواب الروس - في بيانهم - "الاستفزازات المستمرة ضد روسيا" في جورجيا.. مشيرين إلى أن الاعتداءات العلنية للقوى الراديكالية في تلك البلد تؤدي إلى مزيد من تدهور العلاقات الروسية - الجورجية.