توفي رضيع فلسطيني، الليلة الماضية، في مدينة غزة نتيجة البرد القارس، هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «قدس برس»، بوفاة الطفل محمد وسام أبو هربيد، البالغ من العمر شهران، في مدينة ‎غزة، بسبب البرد الشديد.

والطفل أبو هربيد، الخامس الذي يتوفى نتيجة البرد القارس في خيام النازحين بقطاع غزة منذ بدء فصل الشتاء.

وأمس توفي رضيع يبلغ من العمر سبعة أيام في دير البلح وسط قطاع غزة، لذات السبب.

يذكر أن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أعلن نهاية العام الماضي، وفاة خمسة وعشرين فلسطينيا جراء تداعيات المنخفضات الجوية والبرد، وانهيار المنازل.

وأشار إلى أنه منذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على قطاع غزة انهارت 18 بناية سكنية بشكل كامل ما خلّف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

كما تعرّضت أكثر من 110 بنايات سكنية لانهيارات جزئية خطيرة تشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف المواطنين القاطنين فيها أو بمحيطها.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمريكي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.