«إنه مجرد حادث» لجعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي في البافتا البريطانية

حصل الفيلم الفرنسي "It was just an accident إنه مجرد حادث" للمخرج الإيراني جعفر بناهي، على ترشيح لجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية ضمن القائمة الطويلة لجوائز الأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتليفزيونية المعروفة بالبافتا السينمائية البريطانية لعام ٢٠٢٦، والمقرر إقامة الحفل الخاص بها يوم ٢٢ فبراير المقبل.

وينافس فيلم "إنه مجرد حادث" في قائمة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، مع ٩ أفلام أخرى، أبرزها "صوت هند رجب" التونسي، و"لا خيار آخر" الكوري الجنوبي، و"Sentimental value" و"Sirat"، وغيرها من الأفلام.

ووفقا لبيان صادر عن لجنة مشاهدة الأفلام في البافتا البريطانية، تقدم في فئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية حوالي ٤٠ فيلما، تم تصفيتها ليصل مجموعها الى ١٠ أفلام فقط.

وكان فيلم "إنه مجرد حادث" للمخرج الإيراني جعفر بناهي، قد نال جائزة السعفة الذهبية في الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي الدولي، كما تم ترشيحه في القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي بجانب ١٤ فيلما أخرى، أبرزها التونسي "صوت هند رجب".