حلب.. آخر دفعة من عناصر قسد تغادر حي الشيخ مقصود

وكالة الأناضول
وكالة الأناضول
الأناضول
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 12:15 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 12:15 م

- محافظ حلب: الأوضاع الأمنية تشهد عودة تدريجية للاستقرار

خرجت آخر دفعة من عناصر تنظيم "قسد" الإرهابي، فجر الأحد، من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، بعد سماح الجيش لها بالخروج.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقاطع فيديو تظهر خروج عناصر "قسد" من حي الشيخ مقصود.

وأفادت الوكالة بـ"انتهاء خروج الحافلات التي تنقل آخر دفعة من عناصر تنظيم قسد من حي الشيخ مقصود بحلب نحو شمال شرق سوريا".

وكانت مصادر في وزارة الدفاع السورية قالت السبت للأناضول إن: "الجيش سمح لمجموعة من إرهابيي التنظيم بركوب حافلات وإجلائهم من حي الشيخ مقصود بحلب والتوجه إلى مدينة الطبقة بمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة التنظيم على ضفاف نهر الفرات شمالي البلاد".

في السياق نفسه، نقلت وكالة "سانا" عن محافظ حلب عزام الغريب، قوله، إن "الأوضاع الأمنية تشهد عودة تدريجية للاستقرار في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية لتعود المدينة إلى حالة من الأمان والاستقرار".

وأضاف الغريب: "الجهات المعنية تتابع أعمالها الميدانية بشكل مستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في جميع الأحياء".

