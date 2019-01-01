«السياحة» تبحث تطوير مركز القيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية

التقت وزيرة السياحة، مع Franz Wurz رئيس شركة Test and Training International، وClaudia Gruber مسئولة المشروعات بالشركة، وهي شركة دولية متخصصة في الإشراف على تطوير العديد من مراكز القيادة الآمنة حول العالم، وكانت هى الشركة الاستشارية للمركز المصرى للقيادة الآمنة التابع للاتحاد المصري للغرف السياحية.

جاء هذا اللقاء لبحث الاستفادة القصوى من المركز وتطويره وزيادة كفاءته، وتحديث البرامج الموجودة به منذ إنشاءه؛ ليكون قادرا على خدمة قطاع السياحة المصري بصورة أكبر وأشمل.

وحضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وسها بهجت مستشارة الوزيرة لشئون التدريب، وياسر فاروق أمين عام صندوق السياحة، وأشرف عبد العال عضو مجلس إدارة الاتحاد للمصرى للغرف السياحية ورئيس لجنة النقل بالاتحاد.

استهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بمسئولي الشركة، مشيرة إلى أهمية مركز القيادة الآمنة بالنسبة لقطاع السياحة المصري وأهمية الاستثمارات الموجودة به حيث يعد من أهم المراكز على مستوى العالم في التدريب على سبل القيادة الآمنة.

وأشارت إلى أن الوزارة على استعداد كامل لتوفير الدعم اللازم لتطوير معدلات الأداء بالمركز بما يخدم قطاع السياحة المصرى من خلال رفع كفاءة سائقى المركبات السياحية سلوكيا ومهنيا في مجال القيادة الآمنة ، وتأهيل سائقين جدد على كفاءة عالية لتقليل السلوكيات الخاطئة في القيادة والحد من حوادث الطرق.

وأكدت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يرتكز على تطوير ما يتعلق بالـSoft ware والذي يتمثل في الاستثمار فى العنصر البشري، والـ(hard ware) والذي يتمثل في تطوير ورفع كفاءة المنشآت السياحية.

ولفت الوزيرة إلى أهمية تنمية قدرات قائدى المركبات السياحية وإكساباهم المهارات اللازمة للقيادة السليمة الآمنة بما يضمن توافر أعلى مستويات الأمن والأمان ورفع القدرة التنافسية لقطاع النقل السياحي المصرى، وخاصة في ظل الزيادة التي يشهدها القطاع في أعداد السائحين الوافدين لمصر.

ومن جانبه قدم أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، شرح مبسط لأهداف مركز القيادة الآمنة ومراحل تشغيله، لافتا إلى أهمية وضع خطط تطوير مستقبلية للمركز.

وأشار الوصيف إلى أهمية زيادة أعداد المدربين المعتمدين بالمركز علي أسس القيادة الأمنة، وكذلك تأهيل مدربين جدد لضمان كفاءة واستمرارية التشغيل، لافتا إلى أن المركز لديه 11 مدرب معتمد من جانب الشركة.

وخلال اللقاء أشار مسئولو الشركة إلى أنهم سيزوروا برفقة أحمد الوصيف المركز؛ لعمل مسح أولي للمركز وللوقوف على احتياجاته، وأنهم سيعدون تقرير مفصل عن هذه الزيارة يتضمن خطة متكاملة لتطوير وتحديث المركز.