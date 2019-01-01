مديرة «المرأة العربية» تبحث مع مسئولة أممية آليات التعاون المشترك

بحثت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، مع يانيكا كولر، المدير الإقليمي بالإنابة للمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سبل التعاون لتمكين المرأة العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية.

وهنأت كيوان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر منظمة المرأة العربية في القاهرة، كولر على توليها منصبها الجديد، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها الشريك الرئيسي لتمكين المرأة في المنطقة العربية.

وأكدت ضرورة تنسيق وتكامل الجهود لتحقيق نتائج ملموسة للمرأة والفتاة في الدول العربية، وأن تعكس كافة الجهود احتياجات وأولويات المنطقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات لإطلاق مجموعة من الأنشطة المشتركة لخدمة قضايا المرأة العربية، وتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف كيفية دعم المرأة التي تعاني ويلات اللجوء والنزوح في المنطقة العربية جراء الحروب والنزاعات المسلحة، وكيفية القضاء على جميع أشكال العنف الموجهة ضدها، وإسهام النساء والفتيات في عملية بناء السلام.

واتفق الجانبان على تكثيف الجهود في الفترة المقبلة لدعم وتعزيز التعاون بين المؤسستين.