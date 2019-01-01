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شاهد صدع هائل في سطح الأرض بعد زلزال كاليفورنيا الأخير

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 8:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 8:43 م

كشفت صور الأقمار الصناعية صدعًا جديدًا هائلًا في سطح الأرض بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية للصدع الكبير الذي أدى إلى تغيير تضاريس المدينة وإغلاق الطريق السريع القريب من مقاطعة سان بيرناردينو.

جدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تعرضت إلى زلزالين قويين الأول ضرب جنوبها الخميس الماضي بقوة 6.4 درجة، والثاني بلغت شدته 7.1 درجة بمدينة ريدجكريست، تقع على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجلوس.

 


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