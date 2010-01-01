محافظ الفيوم: سنستمر على حملات تفتيش المطاعم والمقاهي

قال اللواء أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تقيس مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفتح المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، مؤكدًا الاستمرار على حملات التفتيش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن «الدولة في مرحلة انخفاض الإصابات والسيطرة على انتشار مرض فيروس كورونا المستجد بصورة إيجابية»، قائلًا إنه يغلق المطاعم التي تقدم الأطعمة للمواطنين دون ارتداء الكمامة، بدون تنبيه.

وأشار إلى فرض غرامة وإعادة الفتح مرة أخرى حال المخالفة للمرة الأولى، لافتًا إلى تصعيد الغرامة ومد فترة الغلق، حال تكرار المخالفة مرة أخرى.

وتابع: «لن نتراجع عن الأمر، ونحمي حياة المواطنين، للخروج بأقل خسائر ممكنة»، متابعًا أنه يجري حملة موسعة في مدن المحافظة كلها لمتابعة الأنشطة التي عادت للحياة مرة أخرى.

ونوه أن الأماكن التي تقدم الشيشة لن يتم افتتاحها مرة أخرى؛ باعتبارها مصدرًا لانتشار العدوى بشكل مباشر، مستطردًا أنه من الأسهل الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الدولة.